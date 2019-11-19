Сотня горняков выведена на поверхность из двух шахт в Кузбассе

Более 110 работников шахт «Разрез Инской» и «Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской области эвакуированы после остановок главных вентиляторов. Как сообщили «Интерфаксу» в областном правительстве, из шахты «Инской» вышли на поверхность 58 человек, из «Грамотеинской» — 61. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет.

В правительстве Кузбасса сказали, что вентиляторы главного проветривания на обоих предприятиях остановились из-за «несанкционированного отключения электроэнергии». «При возобновлении подачи электроэнергии и проветривания шахты продолжат работу»,— сказал собеседник агентства.

Илья Николаев