Упущенная выгода «Уральских авиалиний» от запрета полетов в Грузию составила 1 млрд рублей

Авиакомпания «Уральские авиалинии» оценила упущенную выгоду от закрытия авиасообщения с Грузией в 1 млрд руб., сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов в кулуарах форума «Транспортная неделя-2019». Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, из 71 рейса в неделю из России в Грузию «Уральские авиалинии» выполняли 40.

Ранее Минтранс РФ сообщал, что поддерживает идею компенсаций авиакомпаниям только прямых убытков от запрета авиасообщения с Грузией, но методика подсчетов для выплаты компенсаций все еще обсуждается.

«Очень не хотелось бы, чтоб забыли (тему с компенсацией). Методология подсчета есть в Минфине, с ней можно согласиться, не согласиться, сказать "давайте посчитаем по-другому", но от них никаких ответов нет», - отметил господин Скуратов.