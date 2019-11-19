В Оренбурге с директора компании взыскано 6 млн рублей налогов

В Оренбурге прокуратура добилась взыскания с директора ООО «Фора» 6 млн руб. налогов, неуплаченных в бюджет. Об этом сообщает областное надзорное ведомство.

Как установила региональная прокуратура, фирма не перечислила в бюджет сумму налога на добавленную стоимость за третий квартал 2016 года. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что производство по уголовному делу в отношении руководителя фирмы по ч. 1 ст. 199 УК РФ прекращено за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В результате суд удовлетворил требования надзорного органа.

Алена Смирнова