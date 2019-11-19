Администрация Перми: Путепровод через Транссиб на ул. Карпинского не является аварийным

Сегодня на пленарном заседании гордумы Перми депутат Вероника Куликова обратила внимание главы Перми Дмитрия Самойлова на ситуацию с путепроводом через Транссибирскую железную дорогу на ул. Карпинского. Она отметила, что раньше перед въездом на мост висел знак с ограничением в 10 тонн, сейчас его нет. Между тем, город закупает трехсекционный трамвай массой 50 тонн, который, по информации депутата, будет курсировать, в том числе, и через проблемный путепровод.

Замглавы Перми Анатолий Дашкевич ответил депутату, что указанный объект сейчас не является аварийным. По его данным, знак был установлен после того, как РЖД в ходе регламентных работ повредили одну из опор путепровода, и «она потеряла устойчивость». «Затем опора была восстановлена, и знаки сняли»,— отметил чиновник. Снятие знаков, по его уверению, не связано с тем, что по путепроводу пойдет новый трамвай.