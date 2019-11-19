Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как в 2019 году изменился рынок кредитования.

Банкиры снова говорят, что будут снижать ипотечные ставки, и частично это уже сделано. Но рынок все равно сократился. И хотя в третьем квартале показатели стали расти, в целом текущий год заметно отстает по объему выданных кредитов от предыдущего. Количество сократилось на 14%, а размер сумм — на 5%, подсчитали аналитики компании «Метриум». То есть громких успехов и рекордов ждать не приходится.

Самые неудачные месяцы для российского ипотечного рынка — май и все летние месяцы — пока позади. В сентябре и октябре был существенный всплеск, в том числе и потому что средневзвешенная ставка по выданным в этот период кредитам достигла 9,12% — это новый рекорд для данного показателя. Но, несмотря на исторический минимум, пока покупатели жилья не восстановили даже прошлогодний уровень своей активности.

И причина, скорее всего, в росте цен на квартиры и апартаменты за последний год. По данным Росстата, в третьем квартале 2019 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья составила почти 63 тыс. руб., тогда как год назад она была менее 61 тыс. — это данные по стране. Примечательно, что 41% всех кредитов выдали всего в десяти регионах: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской, Свердловской, Челябинской и Новосибирской области, а также в Краснодарском крае, Башкортостане и Татарстане.

Подрос в ценах и вторичных рынок, особенно это заметно в крупных городах. К примеру, в Москве средний квадрат в массовых новостройках стал дороже на 9%, перешагнув отметку в 170 тыс. руб. Возможно, именно поэтому снизившиеся ставки не способствовали быстрому восстановлению рынка ипотеки. И, кстати, клиенты стали выбирать более долгий срок кредитования.