КВЗ получил сертификат на серийное производство вертолета Ми-38

Росавиация выдала Казанскому вертолетному заводу сертификат на серийное производство новейшего гражданского вертолета Ми-38. Первую машину планируют поставить уже до конца 2019 года, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Взлетная масса вертолета Ми-38 составляет 15,6 т. Он способен взять на борт или на внешней подвеске 5 т полезного груза, а вместимость пассажирской версии составляет 30 человек. Вертолет в транспортной конфигурации с дополнительными топливными баками способен летать на расстояние до 1 тыс. км. На Ми-38 установлены новые двигатели отечественного производства, авариестойкая топливная система, дополнительные опоры на шасси для посадки на мягкий грунт и снег.

Напомним, что первый гражданский Ми-38 с салоном повышенной комфортности был изготовлен на КВЗ в этом году. Его впервые представили на аэрокосмическом салоне МАКС-2019.

"Ъ-Казань"