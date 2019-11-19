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ЦБ запретил КПК ИК «Башактивфинанс» привлекать средства пайщиков

Банк России выдал предписание башкирскому КПК «Инвестиционная компания Башактивфинанс», запрещающее привлекать средства пайщиков, принимать новых членов и выдавать займы, следует из сообщения регулятора. Запрет не распространяется на иные направления деятельности кооператива, в том числе не препятствует пайщикам получать средства по договорам передачи личных сбережений.

Вид нарушений, установленных в работе КПК, в ЦБ не конкретизируют. В Нацбанке Башкирии — отделении уральского главка ЦБ сообщили, что если организация устранит нарушения, регулятор может принять решение об отмене вынесенных предписаний.

КПК ИК «Башактивфинанс» образовано в феврале 2018 года в Стерлитамаке. Состав участников общество не публикует. Должность председателя правления с апреля 2018 года занимает Иван Фалев (является соучредителем стерлитамакских обществ «Башавтивкредит», «Башактивфинанс», «ШБ Синергия Башкортостан», возглавляет ООО «Главактивпроект»).

По данным Нацбанка по состоянию на 15 ноября, в госреестр КПК включен 51 кооператив в Башкирии.

Ирина Самойлова


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