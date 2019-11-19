В Вене пройдет презентация инвестпотенциала Башкирии

В столице Австрии Вене 19-21 ноября пройдет презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкирии, сообщает пресс-служба кабмина республики. Башкирскую делегацию возглавил первый вице-премьер Андрей Назаров. Предполагается, что в Вене он встретится с министром транспорта, инноваций и технологий Австрийской Республики, генеральным секретарем палаты экономики, заместителем министра цифровизации и экономики, вице-президентом Объединения промышленников, а также чрезвычайным и полномочным послом России, торговым представителем РФ и постпредом России при международных организациях в Вене. По сообщению кабмина, планируется подписание неких соглашений, информацию о которых в правительстве пока не раскрывают.

Ирина Самойлова