Bugatti готовит 4-местный электромобиль

Компания Bugatti намерена расширить модельную линейку и выпустить 4-местный электромобиль, сообщает Bloomberg.

По данным издания, французский автопроизводитель планирует сделать 4-местную машину с электрической силовой установкой. Это будет либо купе, либо кроссовер ценой от €500 тыс. до €1 млн.

Глава Bugatti Стефан Винкельман заявил, что о сроках появления новинки пока говорить рано. В настоящее время идут переговоры с концерном Volkswagen Group о выделении средств на разработку автомобиля.

Напомним, в настоящее время Bugatti выпускает только 1500-сильный гиперка Chiron и лимитированные гиперкары на его базе.