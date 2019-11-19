Лженарокополицейские вымогали 600 тыс. рублей у матери подростка

Направлено в суд уголовное дело в отношении троих злоумышленников, которые пытались получить у местной жительницы 600 тыс. руб., угрожая возбудить дело против ее 15-летнего сына. Мужчины представлялись сотрудниками Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), упраздненной в 2016 году. Об этом сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

По данным СУ СКР, 17 августа 2019 года злоумышленники, находясь недалеко от одного из фитнес-клубов, подошли к 15-летнему несовершеннолетнему и представились ему сотрудниками правоохранительных органов. Угрожая привлечь его к административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, мужчины заставили подростка позвонить своей матери и сообщить о задержании. При этом каких-либо оснований для привлечения подростка к ответственности не было.

Вечером того же дня мать несовершеннолетнего встретилась с лжеправоохранителями, которые в целях психологического воздействия представились сотрудниками ФСКН и потребовали 600 тыс. руб. Женщина сообщила о ситуации в полицию, в момент передачи денег мошенники были задержаны.

Анна Перова, Краснодар