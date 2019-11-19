Курский свинокомплекс «Фатежский» попробуют продать в четвертый раз

Имущество обанкротившегося курского ЗАО «Аграрно-производственный центр “Фатежский”» попробуют повторно реализовать на торгах, следует из сообщения конкурсного управляющего Михаила Кузнецова. Речь идет о трех лотах — предприятии стоимостью 1,84 млрд руб., производственно-технологическом комплексе за 1,74 млрд руб. и дебиторской задолженности, которую попытаются продать за 101,89 млн руб. Второй и третий лот будут выставлены на торги только в случае, если не удастся реализовать первый лот, в том числе при повторных торгах, где цена должна быть снижена на 10%.

Ранее торги с начальной ценой 3,6 млрд руб., а затем 1,25 млрд руб. не состоялись из-за отсутствия участников. Единый лот включал свиноводческий комплекс: земельный участок на 1,4 тыс. кв. м, права аренды на почти 800 тыс. кв. м сельхозземель, около десятка репродукторных и откормочных ферм, ряд объектов инфраструктуры от водозабора до крематория, автомобили, оргтехнику и более 30 тыс. голов свиноматок, хряков, поросят, свиней.

Ирина Лобанова