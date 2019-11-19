В Нижегородской области стартовал конкурс на пост министра спорта

Вакантная должность министра спорта Нижегородской области будет замещена через по итогам конкурса, который пройдет на портале «Команда правительства» в два этапа: заочный (заполнение анкет и прохождение тестов) продлится до 10 декабря, после этого успешных кандидатов пригласят в очный тур.

Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Главной же новостью стала одна из задач, поставленная перед будущим руководителем нижегородского спорта губернатором Глебом Никитиным, – выход футбольного клуба «Нижний Новгород» в Премьер-лигу. Среди других приоритетов – проведение на стадионе мероприятий от городского до международного масштаба и внимательное отношение к массовому спорту.

Процедура замещения должности министра спорта через конкурс соответствует кадровой политике областного руководства и вписывается в концепцию «Команды правительства». Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сказал футбольный эксперт Руслан Зырянов. Он выразил надежду, что новым министром станет человек компетентный, близкий к спорту, который был бы эффективным менеджером, стратегом и в то же самое время хозяйственником, потому что спортивная инфраструктура региона далеко не везде идеальна.

По поводу задач, поставленных новому министру, собеседник «ЪFM НН» отметил, что вывод ФК НН в Премьер-лигу – это прерогатива в большей степени руководства клуба, чем министра спорта, хотя от министра, конечно, тоже будет многое зависеть, в первую очередь, с точки зрения поисков финансирования, да и кадровые назначения будут лежать на плечах министра.

Напомним, прежний глава нижегородского минспорта Сергей Панов был уволен в ноябре после пяти лет работы в ведомстве. С 11 ноября обязанности министра спорта исполняет замглавы ведомства Алексей Москвин.