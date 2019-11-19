Свердловчане оценили удовлетворенность соцуслугами на 91,5 из 100 баллов

В 2018 году в Свердловской области оценка качества условий оказания услуг организаций в сфере культуры, здравоохранения, образования и социального обслуживания составила 91,5 из 100 баллов, сообщил заместитель губернатора Павел Креков депутатами регионального парламента. По его словам, условия социального обслуживания жители области оценили на 92,9 баллов из 100, здравоохранения — на 89,8 баллов, культуры — 84,5 баллов, образования — 99 баллов.

Независимая оценка организаций проводится общественными советами и сторонними операторами не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года. Результаты проверки предоставляются в профильное министерство в течение месяца. «Отчет содержит рекомендации губернатору Евгению Куйвашеву по улучшению организации работы в соответствующих учреждениях. Это важная составляющая в совершенствовании деятельности наших учреждений, от которых зависит комфортные условия и настроения наших жителей»,— отметил председатель комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин.

«В качестве критериев оценки организаций были: открытость и доступность информации, комфортность услуг и время ожидания, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость персонала, а также удовлетворенность населения»,— уточнил господин Креков. Для определения мнения проводились дистанционный мониторинг, экспертная оценка, анализ документации и официальных сайтов, а также анкетирование и опросы. Всего было оценено около 1,5 тыс. организаций и опрошено более 710 тыс. человек.

Депутатов свердловского парламента интересовало соответствие действительности указанных в докладе цифр. «Речь идет не об отрасли в целом, а об отдельных учреждениях. Для них это вполне адекватная оценка, поскольку в мониторинге участвовали крупные областные организации. В то же время оценка может носить субъективный характер из-за того, что вопросы задаются человеку»,— пояснил господин Креков. По его словам, снижение объективности обусловлено тем, что советы формируются из числа бывших сотрудников организаций, которые уходят на пенсию.

Анастасия Реутова