МЧС предупредило новосибирцев о грядущих морозах

Специалисты МЧС предупреждают, что в ближайшие два в Новосибирской области ожидается резкое похолодание. По данным Западно-Сибирского УГМС, 20-21 ноября дневная температура воздуха в Новосибирске может опуститься до минус 24°C, ночью столбик термометра достигнет минус 29°C. Синоптики прогнозируют облачность, небольшой снег и гололедицу на дорогах.

В новосибирском управлении МЧС призывают население соблюдать повышенные меры безопасности в связи с ожидающими морозами: одеваться соответственно погоде, сократить время пребывания на улице, не перекаливать печи и не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы. «Рыбалку и выходы на водоемы нужно отменить, чтобы избежать рисков провалов под лед, переохлаждения или обморожения. Выход и выезд на лед вне ледовых переправ запрещен»,— предупреждают в МЧС.

По мнению специалистов ведомства, автомобилистам следует основательно готовиться к длительным поездкам в Новосибирской области: изучить маршрут, найти заправочные станции, пункты питания и стоянки для автомобилей, взять с собой все необходимое, включая теплые вещи, аптечку, средства связи и зарядные устройства. Но лучше, как указали в МЧС, «в сильные морозы и метели вообще воздержаться от дальних поездок».

Илья Николаев