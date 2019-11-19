Тюменская область поможет Курганской обеспечить экологическую безопасность реке Тобол

Тюменская область окажет финансовую поддержку Курганской области для обеспечения экологической безопасности реки Тобол. Соглашение об этом сегодня заключили губернаторы Александр Моор и Вадим Шумков, сообщила пресс-служба губернатора Тюменской области.

Тобол протекает по территории обоих регионов. Как пояснил Вадим Шумков, в реку попадают неочищенные сточные воды, существующие канализационные системы в городе Кургане не справляются с нагрузкой — они были построены в середине прошлого века и не ремонтировались. Это несет существенные риски возникновения неблагоприятных экологических ситуаций. «Для оперативного решения этого вопроса требуется объединить усилия регионов. Самостоятельно Курганская область не может справиться с этой серьезной проблемой»,— подчеркнул Вадим Шумков.

В Тюменской области Тобол течет по Заводоуковскому городскому округу, Ялуторовскому, Ярковскому, Упоровскому и Тобольскому районам. Вода из этого источника используется на производственные нужды, для орошения сельскохозяйственных угодий, водоснабжения. «Тюменская область заинтересована в сохранении экологического благополучия этого общего водного объекта»,— заявил Александр Моор.