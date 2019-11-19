В Краснодаре осудили банду фальшивомонетчиков

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда согласилась с ранее вынесенным решением в отношении пятерых мужчин, осужденных за фальшивомонетчество (ч.1 ст. 186 УК РФ ). Как следует из материалов дела, они с июня по июль 2018 года сбывали на территории Краснодарского края поддельные купюры номиналом 5 тыс. руб.

Следствие установило причастность фальшивомонетчиков к восьми эпизодам сбыта купюр. Поддельные деньги сбывались в Усть-Лабинске, Геленджике, Ейске, а также в Крыловском, Выселковском и Каневском районах края. В качестве вещественных доказательств к делу были приобщены 20 поддельных купюр номиналом 5 тыс. руб., изъятых у подсудимых.

Максимальный срок по этому делу был назначен одному из фигурантов в виде 6 лет и 5 месяцев колонии общего режима. Его подельники были осуждены к четырем с половиной и четырем годам лишения свободы, а еще двое участников банды получили по два года общего режима.

Василий Хитрых