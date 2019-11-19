На Ставрополье поймали похитителей двух тонн ячменя

Сотрудниками полиции Степновского района Ставропольского края задержали подозреваемых в хищении двух тонн ячменя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В дежурную часть районного отдела полиции обратился местный житель и заявил о краже зерна. Правоохранители установили, что неизвестные взломали навесной замок, проникли в хозяйственную постройку на территории домовладения потерпевшего и похитили две тонны ячменя. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже причастны двое ранее судимых местных жителей.

«Мужчины пояснили, что мешки с похищенным ячменем они отдали третьему лицу в счет имеющегося у одного из них долга», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

Дарья Голякова