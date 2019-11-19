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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Признана ничтожной сделка на 100 млн рублей между руководителем ульяновской фирмы и его родственниками

В Ульяновске признана незаконной сделка на 100 млн руб. между директором ООО «Максима» и его родственниками. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, ООО «Максима» занимается с привлечением денежных средств жилищных дольщиков. Однако в ходе проверки было установлено, что директор фирмы оформил накануне 2018 года с аффилированными лицами незаконные сделки по отчуждению квартир.

«В частности, 52 жилых помещения в указанном здании общей стоимостью около 65 млн руб. он передал по фиктивным договорам долевого участия родной сестре и свояку. 38 квартир на сумму более 35 млн руб. были предоставлены племяннику и знакомому»,— говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что денежные средства фактически не поступали. Своими действиями руководство фирмы нарушило интересы более 1 тыс. граждан — жилищных дольщиков.

В результате суд удовлетворил заявление прокуратуры о признании договора недействительным и возращении квартир в имущественный комплекс застройщика. Расследование уголовных дел по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) продолжается. Наказание по статьям предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Алена Смирнова


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