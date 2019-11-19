Солнечные электростанции запущены в двух селах Югры

В Кондинском районе (село Шугур) и Березовском районе (село Няксимволь) запущены две солнечные электростанции, рассказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова во время подведения итогов работы правительства округа за 2019 год. По ее словам, бюджетный эффект от установки современного энергоэффективного оборудования составит до 1 млн рублей в год.

Госпожа Комарова также сообщила, что в 2019 году в соответствии с инвестиционными программами субъектов электроэнергетики построено более 200 км линий электропередач и других объектов инфраструктуры с общим объемом инвестиций порядка 5,9 млрд руб. В частности, это позволит обеспечить централизованным энергоснабжением поселок Горнореченск в Октябрьском районе.

Сегодня губернатор Наталья Комарова выступила с инвестиционным посланием, отчетом о работе правительства Югры за 2019 год и обращением главы Югры к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам думы Югры.

Алексей Буров