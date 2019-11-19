Бывший новосибирский чиновник пойдет под суд за «карманную» фирму

Экс-заместитель главы администрации Советского района Новосибирска предстанет перед судом по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности и в покушении на мошенничество. Как сообщила прокуратура Новосибирской области, в отношении 32-летнего бывшего чиновника утверждено обвинительное заключение. По некоторым данным, речь идет о Павле Ладышкине.

Уголовное дело было возбуждено по материалам новосибирского управления ФСБ. Следствие считает, что экс-чиновник приобрел компанию «Экосервис-Нск», оформил фирму на подставное лицо и руководил ей с марта 2018-го по март 2019 года, хотя муниципальным служащим запрещено участвовать в управлении бизнес-структурами.

Согласно фабуле дела, фирма заключила с МКУ «Советское» муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию районной улично-дорожной сети, а затем на счет компании поступили свыше 3,6 млн руб. из бюджета за исполнение контракта. Кроме того, как указали в областной прокуратуре, работник администрации района с октября по ноябрь 2018 года покушался на хищение более 600 тыс. руб. из бюджета, организовав изготовление и предъявление в МКУ для оплаты актов выполненных работ, но они фирмой не выполнялись.

Илья Николаев