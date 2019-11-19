Энергетики банкротят саратовское ООО «Прогресс» из-за долга в 109 млн рублей

Саратовский филиал «Т Плюс» инициировал банкротство управляющей компании ООО «Прогресс». Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

Долг УК перед энергетиками за тепло и горячую воду составил 109 млн руб. Энергетики сообщают о «регулярном нарушении» платежной дисциплины со стороны организации, в связи с чем с 1 сентября договор между «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «Прогресс» был расторгнут, и жители 129 многоквартирных домов, которые находятся под управлением «Прогресса», перешли на прямые расчеты с энергетиками.

Марина Ковалева