Прикамье выполнило план по расселению аварийного жилья

Пермский край выполнил план нацпроекта по расселению аварийного жилья на 2019 год. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, расселено более 50 тыс. кв. м аварийного жилья. Этот показатель вырастет до 90 тыс. кв. м до конца года.

Полностью план выполнен в Кизеле, Пермском и Сивинском муниципальных районах и Кудымкарском муниципальном округе. К концу года необходимых показателей достигнут еще в трех муниципалитетах.

Ранее губернатор Максим Решетников подчеркивал, что темпы расселения аварийного жилья в Пермском крае растут благодаря федеральной поддержке: «Без нацпроекта мы бы сами никогда не замахнулись на такие объемы расселения, и о ликвидации всего аварийного фонда за шесть лет никогда бы и речи не шло».

С будущего года в Пермском крае начнется строительство малоэтажных домов для переселенцев. Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже «В», то есть затраты на оплату коммунальных услуг у них будут ниже. Правительство Пермского края совместно с муниципалитетами будет закупать благоустроенные квартиры в этих домах для переезда граждан из аварийного жилфонда.