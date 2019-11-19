Поголовье птицы в Тамбовской области по итогам года может достичь 16 млн

В Тамбовской области по итогам 2019 года ожидается около 16 млн поголовья птицы во всех категориях хозяйств, что выше прошлогоднего показателя на 2 млн голов (14,8 млн голов в 2018 году), сообщила пресс-служба региональной администрации. Такой результат обеспечен за счет выхода на проектную мощность ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в ГАП «Ресурс»).

Основную часть птицеводческой продукции на Тамбовщине помимо «Токаревской птицефабрики» производят также входящее в ГАП «Ресурс» АО «Инжавинская птицефабрика» и СП «Черкизово» с испанской Grupo Fuertes ООО «Тамбовская индейка». С 2012 года птицеводческие предприятия яичного направления получили поддержку на сумму более 10 млн руб. — 28 крестьянских хозяйств, а также 7 КФХ, занимающихся птицеводством мясного направления. Ранее сообщалось, что Инжавинская и Токаревская птицефабрики получили право на поставки птицеводческой продукции в Китай. На экспорт планируется поставлять мясо и субпродукты.

Ирина Лобанова