СИБУР через год примет решение о строительстве ГПЗ в Татарстане

Решение об участии компании СИБУР в строительстве газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Татарстане будет принято примерно через год после исследовательско-подготовительной стадии. Об этом заявил глава правления СИБУР Холдинга Дмитрий Конов, сообщает PБК. По его словам, тогда станет известно о том, что «входит в периметр проекта».

Напомним, что соглашение о взаимодействие, которое предполагает сотрудничество при строительстве ГПЗ в Татарстане и Новоуренгойского газохимического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе, СИБУР Холдинг и «Газпром» подписали в сентябре во время Восточного экономического форума. В следующем месяце были подписаны «дорожные карты» по сотрудничеству при реализации проектов.

«Если будем реализовывать эти проекты, то на паритетной основе», — добавил господин Конов.

"Ъ-Казань"