Acura MDX получила спецверсию PMC Edition

Компания Acura представила особую версию кроссовера MDX — эксклюзивное исполнение PMC Edition.

В основу спецмодификации лег стандартный автомобиль в комплектации A-Spec с 290-сильным 3,5-литровым бензиновым V6 и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Основными отличиями новинки стали цвет кузова Valencia Red Pearl, черный декор элементов экстерьера и особое оформление салона с красными акцентами.

Кроссовер Acura MDX PMC Edition как и представленный ранее седан Acura TLX PMC Edition собираются не на основном конвейере, а на заводе Performance Manufacturing Center в штате Огайо, где налажено производство спорткара Acura NSX.

Напомним, в настоящее время марка Acura официально не представлена в России — компания поставляла свои машины на российский рынок с 2014 по 2016 годы.