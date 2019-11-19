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На перевозки чиновников Ростовской области в 2020 году направят 430 млн рублей

На транспортное обслуживание органов государственной власти в 2020 году в бюджете Ростовской области предусмотрено 430 млн рублей, сообщает Donnews со ссылкой на замгубернатора — министра финансов региона Лилию Федотову.

В эту сумму входит перевозка не только сотрудников исполнительной власти региона, но и депутатов Заксобрания, и других чиновников. При этом проводить госзакупки для выбора перевозчика правительство не будет. Власти преобразуют созданное областном министерстве транспорта есть автотранспортное предприятие ГУАТП РО в бюджетное учреждение, что позволит ему заниматься перевозкой областных чиновников без конкурса.

«Деятельность предприятия станет ещё более подконтрольной {правительству} и более прозрачной, — пояснила смысл задумки Федотова. — Сейчас министерством финансов в ГУАТП проводится проверка деятельности. Это нужно, чтобы правильно подойти к финансовому обеспечению нового учреждения», — приводит издание слова госпожи Федотовой.

ГУАТП и после преобразования сможет оказывать платные услуги, перевозя не сотрудников органов госвласти. Однако делаться это будет строго по тарифам, которые для учреждения будут установлены правительством Ростовской области.

Дарья Голякова


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