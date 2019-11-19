«Балтийский лизинг» снизил авансы на легковые и легкие коммерческие авто

В рамках новогоднего спецпредложения «Лови момент» «Балтийский лизинг» снизил для своих клиентов авансовые платежи на 5% на все легковые авто и легкий коммерческий транспорт*. Запуская этот продукт, компания значительно повысит процент авто, доступных для оформления в лизинг с нулевым авансом. Воспользоваться специальной программой можно уже сейчас, действовать она будет до 31 декабря 2019 года.
С этим спецпредложением можно довольно удачно комбинировать условия других транспортных программ из продуктовой линейки «Балтийского лизинга». Главным образом, это предложения, в рамках которых клиенты получают дополнительную выгоду, бесплатное ТО, комплекты зимней резины и другие опции. Например, сейчас такие условия доступны по маркам Fiat и Subaru. Кроме того, программу «Лови момент» можно объединить с предложением «Дайте два», в рамках которого легковые и легкие коммерческие авто оформляются только по двум документам, - от лизингополучателя требуется только анкета и паспорт.
Напомним, что автотранспорт является ключевым сегментом для «Балтийского лизинга», по состоянию на 9 месяцев 2019 года, доля этого имущества в структуре бизнеса превысила 62%. На принятие предварительного решения о финансировании требуется минимум времени – от 15 минут.
При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».
Группа компаний «Балтийский лизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний России. Занимает 8-е место в отраслевом рэнкинге агентства «Эксперт РА» по итогам 2018 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Филиальная сеть компании насчитывает 73 подразделения по всей России. По итогам 2018 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский лизинг» превысил 42,6 млрд рублей. Объем лизингового портфеля по остатку платежей к получению на 01.01.2019 составляет 51,1 млрд рублей. В декабре 2017 года «Эксперт РА» присвоил компании «Балтийский лизинг» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA со стабильным прогнозом. Fitch Ratings присвоило компании «Балтийский лизинг» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB» с позитивным прогнозом. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.baltlease.ru