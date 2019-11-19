«Балтийский лизинг» снизил авансы на легковые и легкие коммерческие авто

В рамках новогоднего спецпредложения «Лови момент» «Балтийский лизинг» снизил для своих клиентов авансовые платежи на 5% на все легковые авто и легкий коммерческий транспорт*. Запуская этот продукт, компания значительно повысит процент авто, доступных для оформления в лизинг с нулевым авансом. Воспользоваться специальной программой можно уже сейчас, действовать она будет до 31 декабря 2019 года.

С этим спецпредложением можно довольно удачно комбинировать условия других транспортных программ из продуктовой линейки «Балтийского лизинга». Главным образом, это предложения, в рамках которых клиенты получают дополнительную выгоду, бесплатное ТО, комплекты зимней резины и другие опции. Например, сейчас такие условия доступны по маркам Fiat и Subaru. Кроме того, программу «Лови момент» можно объединить с предложением «Дайте два», в рамках которого легковые и легкие коммерческие авто оформляются только по двум документам, - от лизингополучателя требуется только анкета и паспорт.

Напомним, что автотранспорт является ключевым сегментом для «Балтийского лизинга», по состоянию на 9 месяцев 2019 года, доля этого имущества в структуре бизнеса превысила 62%. На принятие предварительного решения о финансировании требуется минимум времени – от 15 минут.

* Предложение распространяется на все новые легковые автомобили стоимостью до 9,5 млн руб., новые легковые автомобили китайского производства (марки Geely и Haval) стоимостью до 3 млн руб., а также на легкий коммерческий транспорт стоимостью до 6,5 млн руб. Срок действия программы: до 31.12.2019.

Справка: При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».