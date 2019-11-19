Кубань заняла 10-е место в рейтинге регионов по содействию развитию конкуренции

Краснодарский край поднялся на 10-е место в рейтинге регионов России по результатам оценки эффективности деятельности органов государственной власти по содействию развития конкуренции. Рейтинг составлен федеральным Минэкономразвития. В нем регион по сравнению с результатами 2017 года поднялся на пять процентных пунктов.

Как сообщили в краевой администрации, за основу рейтинга был взят Стандарт развития конкуренции за 2018 год. Результаты оценки Краснодарского края в этом направлении свидетельствуют о положительной тенденции решения региональными властями вопросов развития конкуренции. Еще в 2015 году регион занимал 49 позицию из 85 регионов РФ.

По словам вице-губернатора Кубани Игоря Галася, высокая оценка министерством уровня конкуренции в регионе является одним из показателей выстроенного диалога органов исполнительной власти с предпринимательским сообществом.

Василий Хитрых