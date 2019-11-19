Водоканал готов потратить 300 тыс. рублей на кружки с подогревом

«Нижегородский водоканал», который пытается привлечь 240 млн руб. заемных средств на текущие нужды (в том числе для выплаты зарплаты и расчетов с контрагентами) решил закупить подарочные наборы в количестве 150 штук. Судя по размещенной на госзакупках документации, в набор входит кружка с лазерной гравировкой логотипа водоканала и подставка-аккумулятор для ее подогрева с микроUSB-кабелем. Предприятие готово потратить до 331 тыс руб. на эти подарки.

Предполагается, что корпоративными кружками будут одаривать руководство и сотрудников администрации Нижнего Новгорода в канун Нового года.

Иван Сергеев