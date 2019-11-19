«Газпромнефть» открыла первые АЗС на территории Казани

Компания «Газпромнефть» в ноябре запустила две первые АЗС в Казани. Как сообщает пресс-служба сети автозаправочных станций компании, АЗС находятся на улице Магистральная и на Сибирском тракте.

До конца года в Татарстане запланировано открытие еще трех полноформатных АЗС сети «Газпромнефть».

На сегодняшний день сеть АЗС «Газпромнефть» состоит из более чем 1,4 тыс. станций в России и странах СНГ.

Согласно данным сайта Rusprofile.ru, учредителем компании «Газпромнефть» является правительство России. Компания была зарегистрирована в октябре 1995 года и занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

"Ъ-Казань"