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Одна из крупных оренбургских компаний обвиняется в мошенничестве

В отношении одной из крупных компаний Оренбурга возбуждено уголовное дело из-за мошенничества на сумму более 1 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установил надзорный орган, управляющая компания заключила фиктивные договоры на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию жилого фонда. В дальнейшем с расчетного счета организации сумма была перечислена, однако сами работы не выполнялись. Расследование уголовного дела продолжается.

Алена Смирнова


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