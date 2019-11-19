Бесплатные языковые курсы открылись в НГЛУ

Нижегородцы всех возрастов – от студентов до пенсионеров – могут теперь бесплатно посещать курсы иностранных языков.

Это стало возможным, поскольку Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова выиграл грант в рамках проекта «Новые возможности для каждого», который, в свою очередь, является частью национального проекта «Образование». Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала доцент кафедры методики преподавания иностранных языков, педагогики и психологии НГЛУ Юлия Чичерина. Она сообщила, что НГЛУ выиграл грант Нижегородский вуз вошел в семерку лучших университетов, которые подавали заявки на этот грант, и теперь получит субсидии из федерального бюджета.

От этого успеха НГЛУ больше всего выиграют нижегородцы. В рамках проекта «Непрерывное образование» преподаватели вуза будут учить всех желающих английскому, немецкому и французскому языкам, причем со специализацией в сфере профессиональной коммуникации в области экономики, права и менеджмента. Можно также повысить культуру владения русским языком.

Собеседница «ЪFM НН» пояснила, что проект ориентирован на любые категории взрослых граждан, в том числе, тех, кто временно не работает и находится в активном поиске работы, причем обучение иностранному языку с профессиональным уклоном может подтолкнуть их к выбору той или иной сферы профессиональной деятельности, а также повысить востребованность на рынке труда.

Юлия Чичерина подчеркнула, что НГЛУ занимает ведущие позиции в лингвистическом образовании не только нижегородского региона, но и всей страны, и выразила надежду, что слушатели, которые будут бесплатно обучаться по стартовавшим образовательным программам останутся довольны эффективным и качественным образовательным процессом, который им будет предложен.