В Белгородской области запускают производство термопластика для дорожной разметки

Белгородская группа компаний «Белзнак» в течение 2019-2020 годов намерена вложить в модернизацию производства 1,42 млрд руб., говорится в сообщении регионального департамента строительства и транспорта со ссылкой на заместителя руководителя компании Евгения Назаренко. Основные инвестиции пришлись на 2019 год. В Борисовском филиале компании проведена полная реконструкция производственной площадки, построены новые корпуса, закуплено оборудование. На выездном совещании компания продемонстрировала новую линию по производству дорожных разметочных материалов — термопластика.

«Белзнак» занимается строительством, ремонтом, содержанием дорог, а также производством всего спектра средств организации безопасного дорожного движения от дорожных знаков до разметки.

В Белгородской области работают 16 дорожных и девять мостовых организаций. В этом сезоне по региональной программе дорожных работ построено и отремонтировано 458 объектов. Объем финансирования составил 21,5 млрд руб. Бюджет на следующий год запланирован в объеме 17 млрд руб.

Ирина Лобанова