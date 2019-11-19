СКР заподозрил экс-главу избирательного участка в Красноярском крае во вбросе бюллетеней

Следственный комитет завел уголовное дело против бывшего председателя избирательного участка Большеулуйского района в Красноярском крае, подозреваемой в фальсификации бюллетеней на депутатских выборах в 2019 году, сообщает региональное управление ведомства.

По версии следствия, женщина изготовила три заявления о досрочном голосовании на выборах депутатов Бобровского сельсовета и заверила их поддельными подписями избирателей. В полученных бюллетенях она сама проставила отметки за определенных кандидатов, а в день голосования 8 сентября опустила их в урну.

Следователи расследуют дело по ч. 1 ст. 142 (фальсификация избирательных документов, если это деяние совершено членом избирательной комиссии) и ч. 2 ст. 142.2 (получение в избирательной комиссии избирательных бюллетеней для голосовании вместо избирателей для участия в голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования).

С 2018 года избирательным участком №1054 Большеулуйского района Красноярского края руководила Валентина Гвоздева. На выборах депутатов сельсовета шесть из семи мандатов получили единороссы.

Юлия Сасевич