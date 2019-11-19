Меняйло: ситуация на объектах ПТК-30 остается тяжелой

Сибирский полпред президента Сергей Меняйло упрекнул новосибирские власти в плохих результатах по решению проблем дольщиков группы компаний ПТК-30, сообщила пресс-служба полпредства.

Ранее было решено, что областные и городские власти, банковские структуры и конкурсные управляющие проработают меры поддержки граждан, пострадавших от действий застройщика. «Прошло достаточно времени, однако результата практически нет, ситуация на объектах по-прежнему остается тяжелой»,— сказал на совещании Сергей Меняйло, отметив, что в приемную президента поступило более 30 коллективных обращений. По словам полпреда, жители чаще всего жалуются на отсутствие информации о принятых решениях и сроках.

Сейчас решением проблем дольщиков занимается областной минстрой. «Пока не определены механизмы завершения строительства каждого дома. Кроме того, есть вопросы по объектам, где привлекались деньги граждан по "серым" схемам»,— пояснили в пресс-службе полпредства.

Группа ПТК-30 объединяет несколько десятков связанных с ней компаний. В Новосибирске ПТК-30 построила жилые комплексы «Верхний город» и «Четыре мушкетера». В стадии строительства — «Времена года», «Деловой квартал», «Радуга» и «Ваш выбор». Девять «проблемных» домов на улицах Вилюйская, Волховская, Зорге и Дуси Ковальчук до сих пор не сданы, их обещают ввести в эксплуатацию до 2023 года. Всего было подписано около 1,3 тыс. договоров долевого участия на сумму 3,8 млрд руб.

В 2018 году совладельцев ПТК-30 Владимира и Антона Коноваловых заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, стройфирма «Виакон проект радуга» продала полутора десяткам дольщикам квартиры, находившиеся в залоге у банков. Предполагаемый ущерб составил около 20 млн руб.

Подробнее о другом уголовном деле Антона Коновалова — в материале “Ъ-Сибирь” «Да не судим будет»

Юлия Сасевич