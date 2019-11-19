СКР расследует обстоятельства отравления посетителей кафе в «Олимпии»

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту отравления посетителей кафе «О-fit», расположенного в спорткомплексе «Олимпия» (Пермь, ул. Мира, 41).

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» и «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные в отношении товаров или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным следствия, в кафе были произведены и хранились продукты питания, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Впоследствии часть продуктов была реализована в кафе по месту приготовления, а часть их была направлена для реализации в кафе «Овсянка» (Пермь, ул. Ленина, 26). Некачественной едой отравились 29 человек, в том числе трое детей. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Часть пострадавших госпитализирована, у них выявили сальмонеллез.

Как сообщил вчера “Ъ-Прикамье”, деятельность кафе «О-fit» и кафе «Овсянка» приостановлена по решению суда. Основанием послужили нарушения санитарного законодательства, выявленные Роспотребнадзором и краевым минздравом (по набору и площади помещений, условиям хранения готовой продукции и другим, сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора).