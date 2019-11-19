Суд приостановил конкурс по отбору главы Осы

Осинский районный суд принял обеспечительные меры и приостановил проведение конкурса по отбору главы Осинского городского округа. Конкурс будет приостановлен до окончания рассмотрения дела судом. С исковым заявлением об отмене нескольких пунктов положения о конкурсе в суд обратился глава Осинского района Яков Лузянин. Административным ответчиком является дума Осинского городского округа

Ранее дума приняла положение о конкурсе, отличающееся от типового, предложенного администрацией губернатора Пермского края. Депутаты приняли решение, что возглавит комиссию и будет обладать правом решающего голоса не руководитель администрации губернатора Леонид Политов, а председатель думы Михаил Алатырев. Кроме того, согласно положению, заседание комиссии будет считаться правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов комиссии, включая председателя.

По мнению Якова Лузянина, данные пункты положения не соответствуют требованиям федерального и краевого законодательства, а также нарушают права неопределенного круга лиц — потенциальных кандидатов и членов конкурсной комиссии, назначаемых губернатором. С аналогичными требованиями господин Лузянин обратился и в Пермский краевой суд. Предварительное заседание назначено на 2 декабря.