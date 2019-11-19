«Татнефть» вошла в топ-30 лучших работодателей РФ по версии Forbes

Компания «Татнефть» заняла 30-е место в рейтинге самых лучших работодателей России по версии Forbes. Татарстанское предприятие набрало 41,17 балла.

В ходе составления рейтинга российские компании оценивались по таким критериям, как средняя зарплата сотрудников, условия труда, соцпакет, обучение персонала, создание рабочих мест, узнаваемость бренда, забота об экологии, благотворительность. По каждому из них работодателям начислили баллы. Затем их суммировали, после чего в рейтинг лучших работодателей включили 50 компаний с максимальными баллами.

Лучшим работодателем по версии Forbes стал «Норильский никель», который набрал 60.97 балла. Второе место заняла золотодобывающая компания «Полюс» с 60,81 баллами. Тройку лидеров замкнул Газпромбанк (60,45 балла). В десятку лучших работодателей также попали «Яндекс», Polymetal International, ВТБ, «Алроса», Сбербанк, «Газпром», НОВАТЭК.

По условиям труда лучшей компанией стал «Яндекс». Второе место занял Polymetal International. На третьем находится «Татнефть». По уровню зарплаты лидирует Газпромбанк. Второе и третье места заняли «Аэрофлот» и «Полюс», соответственно. «Татнефть» расположилась на 40-й позиции. По уровню обучения лидером среди работодателей стал московский аэропорт Домодедово. В топ-3 также попали Сбербанк и авиакомпания «Сибирь». «Татнефть» заняла по этому показателю 37-е место.

"Ъ-Казань"