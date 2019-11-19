«Наш бренд»: праздник вкусной и здоровой еды

С 20 по 23 ноября 2019 года в Уфе состоится Фестиваль «Наш Бренд» - настоящий праздник для всех любителей вкусной и разнообразной еды. На каждом стенде участников в режиме нон-стоп будут проходить дегустации самой вкусной и свежей продукции от производителей.

В этом году впервые в рамках фестиваля проходит специальный проект «ПродТехЭкспо», который продемонстрирует оборудование для хранения, упаковки, транспортировки сельхозпродукции.

На одной площадке уже в четвертый раз соберутся производители, поставщики продуктов. Фестиваль - единственное мероприятие такой направленности, проходящие в Республике Башкортостан.

Экспозиция и ярмарка

В Уфу съезжаются представители как уже известных марок, так и новых брендов, желающих выйти на рынок региона из Тюмени, Крыма, Краснодарского края и других уголков страны. Всего в Фестивале «Наш Бренд» примут участие более 130 компаний из 19 регионов России и более 30 фермерских хозяйств РБ.

Впервые Центр развития индустрии «Халяль» при ДУМ РБ организует коллективный стенд производителей. Также состоится круглый стол «Документальное подтверждение свойств "Халяль" в продуктах питания».

Экспозиция «Нашего Бренда» представит сыры и молочные продукты, мясные и колбасные изделия, полуфабрикаты и консервы, рыба и морепродукты, кондитерские изделия. Также посетители смогут познакомиться с производителями экопродуктов, меда, различных напитков и многого другого.

Посетителям представится великолепная возможность попробовать любую представленную продукцию и выбрать для себя продукты самого высокого качества по очень выгодным ценам.

Деловая программа

«Наш Бренд» – это еще и полномасштабная деловая и конкурсная программы. В первый день проведения Фестиваля на площадке ВДНХ ЭКСПО состоится II Съезд сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Башкортостан. В работе его Пленарного заседания «Состояние и перспективы развития сельскохозяйственной кооперации» примут участие заместитель Премьер-министра Правительства – министр сельского хозяйства РБ Фазрахманов И.И., представители Министерства сельского хозяйства РФ, регионов России.

Всего в рамках деловой программы Фестиваля более 15 деловых секций. Особой ценностью является то, что организаторами круглых столов по развитию отдельных направлений АПК являются сами производители. Состоятся деловые встречи производителей, поставщиков и потребителей.

Так, санаторий Юматово проводит Круглый стол «Производство кумыса», Союз производителей и переработчиков мяса РБ - «Вопросы переработки мясной продукции для индивидуальных производителей», ГК «ПЫШКА» - «Производство органической продукции», Маркетинговое агентство «Чёрная икра» организует Презентацию «Продающая упаковка». Спикерами Круглого стола «Сырное производство», организованного Башкирским государственным аграрным университетом, выступят руководители Молочного Союза РБ, представители ведущих предприятий и фермерских хозяйств.

Во второй день работы Фестиваля, 21 ноября, состоится «День поставщика» в Уфе. Торгово-закупочная конференция – это прямой диалог представителей региональных и федеральных торговых сетей с республиканскими производителями. В работе конференции будут участвовать представители сетей «Магнит», «Лента», «О`КЕЙ», «Пятёрочка», «МЕТРО», «Байрам», «Полушка», «АиФ» «Лукошко», «Everyday» и др.

Все желающие смогут принять участие в обучающем семинаре «Школа торговли» от Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей и «Продукт Башкортостана».

Конкурсная программа

Одним из самых ярких событий Фестиваля традиционно станет Конкурс продуктов питания и упаковки «Наш Бренд», организованный Министерством сельского хозяйства РБ. По результатам голосования профессионального жюри победителям по 10 номинациям будут вручены дипломы и медали с правом маркировать ими свою продукцию.

Ждем вас на фестивале «Наш Бренд» и I специальном проекте «ПродТехЭкспо»!