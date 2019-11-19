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Фото: Андрей Абрамов

Международной публике представили новый нижегородский бренд Lada&Liza

16 ноября в Санкт-Петербурге прошел IV Международный ремесленный конгресс.

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Участие в нем приняли и нижегородцы. Лицом нашего региона стало АО «Хохломская роспись» из Семенова. В рамках молодежной программы «NEO промыслы», посвященной новым моделям креативного бизнеса, состоялся премьерный показ коллекции аксессуаров от бренда Lada&Liza.

Дом моды Lada&Liza — это новая мануфактура АО «Хохломская роспись». В основе нового хохломского бренда лежит идея преемственности поколений, передачи нравственного и эстетического опыта от родителей к детям.

Изделия Дома моды Lada&Liza подойдут самому широкому кругу современных женщин. Они ориентированы на разные ценовые категории и позволяют создать самые разные образы, неповторимые и самобытные.

Об особенностях коллекции рассказала главный художник АО Хохломская Роспись Елена Галкина:

Культуролог и арт-эксперт Виктория Шелягова поделилась своими впечатлениями от увиденного:

На полях конгресса также достигнуты соглашения о коллаборациях с ведущими брендами, в частности, высокую оценку коллекции дал Джимми Балдинини, владелец одноименного бренда.

Исполнительный ассистент Сальваторе Капуто Shoes Кьяра Кукураки рассказала о своем отношении к народным традициям, а кроме того поделилась соображениями о коллаборации с хохломским брендом Lada&Liza:


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