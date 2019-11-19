Прокурором Самарской области стал Александр Блошкин

В Самарской губернской думе согласовали кандидатуру Александра Блошкина на пост прокурора региона 19 ноября.

Ранее господин Блошкин занимал должность первого заместителя прокурора Краноярского края, до этого работал сначала прокурором Омского района Омской области, затем Центрального административного округа Омска.

Новый прокурор отметил, что отдельное внимание будет уделено обеспечению законности ЖКХ, качественной медицинской помощи для каждого жителя области, созданию благоприятной экологической обстановки, созданию условий для деятельности субъектов бизнеса.

Прежний прокурор Самарской области Константин Букреев в начале октября возглавил Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. Обязанности прокурора региона исполнял первый заместитель прокурора Игорь Харитонов.

Ани Айвазян