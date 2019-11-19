Водителей Ростовской области предупредили о сильном тумане

Госавтоинспекция Ростовской области предупредила водителей о сильном тумане и призвала быть осторожнее на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«В ближайшие часы и до завтрашнего дня на территории Ростовской области прогнозируется туман, водителям необходимо: увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности. Кроме того, необходимо строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках дороги», — говорится в сообщении.

Пешеходов в ведомстве призвали быть внимательными при переходе проезжей части и переходить дорогу спокойным шагом, сняв капюшон.

Дарья Голякова