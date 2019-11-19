На госпрограммы из бюджета Кубани в 2020 году будет направлено 260 млрд рублей

Более 93% бюджета Краснодарского края на 2020 год будет направлено на реализацию 26 государственных программ. Общая сумма их финансирования составит около 260 млн руб. На социальную сферу из краевой казны будет направлено около 68% или 187,4 млрд руб. от всех расходов. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

По его словам, в социальной сфере предусмотрено индексирование социальных выплат отдельным категориям граждан, стипендий, расходов на оплату коммунальных услуг, питание, медикаменты и другое. Предусмотрена индексация зарплаты работников бюджетной сферы. По прогнозу, среднемесячный доход от трудовой деятельности в 2020 году составит почти 33 тыс. руб.

Сообщается также, что в 2020 году будет реализован проект строительства общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей «Наследие» по улице Воронежской в Краснодаре. Стоимость всех работ составит почти 2,3 млрд руб. из краевого бюджета. Сдача объекта запланирована на 2021 год. Запланированы работы по реконструкции и расширению краевой клинической больницы №1. Проектом предусмотрено строительство второй очереди учреждения. Общий объем финансирования составит более 6 млрд руб. Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год.

Объем финансирования дорожного строительства на следующий год составит более 32 млрд руб. В целом на реализацию нацпроектов в 2020 году будет направлено более 25 млрд руб.

«Закон о краевом бюджете – это плановый, но “живой” документ. И в течение года он не единожды корректируется, исходя из изменений экономической ситуации, законодательства, дополнительных поступлений в бюджет и других объективных обстоятельств. Параметры будут изменяться в зависимости от распределения федеральных бюджетных трансфертов, в том числе в рамках реализации национальных проектов, а также с учетом итогов исполнения краевого бюджета за 2019 год», - подытожил Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых