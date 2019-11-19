Объем инвестиций в экономику Новороссийска вырос на 158%

В первом полугодии рост инвестиций в Новороссийске составил 158% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает «Официальный Новороссийск». Эти данные прозвучали на заседании профильной Комиссии по улучшению инвестиционного климата в крае.

На совещании было отмечено, что сегодня актуальным вопросом, возникающим при реализации инвестиционных проектов, является дефицит мощностей инженерной инфраструктуры, электро- и газоснабжения. «Для Новороссийска крайне важно развитие ситуации по увеличению мощностей. Насколько благоприятны и комфортны условия для бизнеса в нашем городе можно судить по цифрам. За первое полугодие 2019 года объем инвестиций вырос более, чем на 158%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящий момент на активной стадии реализации находятся 38 стратегических инвестиционных проектов», - сообщил глава города Игорь Дяченко.

Андрей Ульченко