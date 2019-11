«ЮГАГРО» обрастает мировыми брендами

В Краснодаре будет представлена сельхозтехника Case IH и New Holland Agriculture

Комбайн нового поколения

Как рассказали в «Альтаир» — компании, которая на протяжении 20 лет успешно занимается реализацией и сервисным обслуживанием эффективной и технологичной сельскохозяйственной техники, новинкой этого года станет зерноуборочный комбайн Case IH Axial-Flow 8250. Новая машина входит в линейку комбайнов Axial-Flow серии 250, которая вскоре заменит серию 240.

«Данная модель получила множество новых автоматических функций, направленных на достижение максимальной производительности, пропускной способности и качества. Среди них — система автоматизации AFS Harvest Command, система контроля скорости подачи, непрерывный анализ качества зерна, контроль давления решета, контроль скорости вентилятора. Наклонная камера получила увеличенную на 18% грузоподъемность и пропускную способность. Это нововведение позволяет комбайну работать с ленточными жатками 13,5 метра и 18-рядными кукурузными жатками. А двойной механизм контроля бокового наклона помогает улучшить управление ленточными жатками 13,5 метра. Автоматическая система Ground Speed Adaptive Sensitivity (GRAS) регулирует высоту жатки и позволяет сохранить стабильность при различных скоростях»,— рассказали в компании-дистрибьюторе.

Компания «Альтаир» — официальный дилер сельскохозяйственной техники Case IH и New Holland Agriculture — примет участие в международной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО—2019». В рамках мероприятия компания представит широкий ассортимент сельскохозяйственной техники упомянутых брендов. В частности новинку этого года — зерноуборочный комбайн Case IH Axial-Flow 8250.

Залог качества

В этом году в рамках экспозиционного пространства компании «Альтаир» на выставке «ЮГ­АГРО-2019» также будут представлены и другие качественные и уже зарекомендовавшие себя сельскохозяйственные машины. Так, в частности, все желающие смогут познакомиться с самоходным опрыскивателем Case IH Patriot 4430, трактором Case IH Magnum 340, гибридным трактором New Holland T7060 на метане, садовым трактором New Holland T4050, трактором New Holland TD5.110, зерноуборочным клавишным комбайном CX8.80, а также зерноуборочным комбайном Case IH Axial-Flow 8250.

Традиционно жители Кубани уделяют особое внимание качественной сельскохозяйственной техники, поскольку в агропромышленном регионе она является залогом технологичности процесса и результата высокого уровня. На площадке выставочного центра демонстрируются оборудование и материалы для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. За свою четвертьвековую историю «ЮГАГРО» стала самой посещаемой и эффективной выставкой в стране.

Комфорт и надежность

Как рассказали в компании «Альтаир», представленные на выставке комбайны Case IH Axial-Flow 250 оснащены новой гидростатической трансмиссией с двумя режимами работы: полевым и дорожным. Два диапазона трансмиссии позволяют управлять скоростью на ходу, что обеспечивает отсутствие потребности в остановках и переключениях во время работы или передвижения по склонам. При этом трансмиссия оснащена системой управления скоростью с обратной связью, которая позволяет поддерживать заданную скорость при изменении условий и состоянии почвы. В сочетании с усиленными гидравлическими приводами модернизированная трансмиссия улучшает преодоление подъемов техникой при передвижении по дороге.

Самоходный опрыскиватель Case IH Patriot 4430 — это эффективное решение для обработки больших сельскохозяйственных площадей, позволяющее значительно уменьшить потери от некачественного и несвое­временного опрыскивания. Благодаря системе опрыскивания AIM Command можно увеличить эффективность опрыскивателя Patriot за счет оптимизации параметров нормы внесения и размера капель при каждом выполнении внесения в любой части поля. С помощью AIM Command оператор может увеличить скорость опрыскивания, повысить качество внесения и добиться равномерного покрытия даже при поворотах и работе в полях неправильной формы.

Case IH Magnum 340 — это максимально универсальный и надежный сельскохозяйственный трактор. Он оснащен надежной силовой установкой, обеспечиваеющей гибкие тяговые показатели — сочетание двигателя Cursor 9 и фирменной трансмиссии Power Shift обеспечивает простое управление техникой и быстрое выполнение операций. На трактор устанавливается одна из самых объемных кабин в классе. Благодаря высочайшему комфорту и превосходной обзорности оператор может реализовать свои лучшие качества. Гидросистема Case IH Magnum 340 рассчитана на максимальную грузоподъемность в 10 580 кг и обеспечивает необходимую подъемную силу для большинства операций.

Гибридный трактор New Holland T7060 способен работать на двух видах топлива — дизельном топливе и метане. Использование гибридной технологии питания двигателя позволило значительно повысить автономность трактора без снижения мощности. Как показывают расчеты, срок работы трактора на смешанном топливе составляет семь часов. После выработки метана (заправочные емкости — 528 л) трактор может продолжать работу на остатке дизельного топлива (около 300 л), и тем самым обеспечивается дополнительная автономность в течение примерно девяти часов. Таким образом, общая автономность работы трактора составляет 16 часов.

Садовый трактор New Holland T4050 специально разработан для выполнения работ по возделыванию садов и виноградников. Благодаря небольшим размерам и массе, а также высокой мощности и энерговооруженности New Holland T4050 способен эффективно работать там, где невозможно использование крупногабаритной техники. Трактор отлично подходит для выполнения сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными агрегатами.

Трактор New Holland TD5.110 — старшая модель линейки TD5. Он оснащен усовершенствованным новым двигателем серии 8000 мощностью 110 лошадиных сил. Эта легкая и мощная машина отличается высокой производительностью и прекрасной маневренностью, что делает данный трактор отличным универсальным решением как для транспортных операций, так и для агрегатирования сельскохозяйственных машин.

Клавишный комбайн CX8.80 — универсальный и надежный помощник в сборе урожая. Система с секционными подбарабаньями позволяет быстро переключаться между различными культурами — на выбор предлагаются жатки для кукурузы, зерна и риса.

Компания CNH Industrial — производитель сельскохозяйственной техники Case IH, New Holland Agriculture, Kongskilde — приглашает всех желающих поближе познакомиться со своими эффективными и инновационными решениями для сельскохозяйственной отрасли.