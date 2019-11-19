Российская рок-группа «Би-2» представила новую программу NewBest в Петербурге. Новая программа любимых рокеров страны объединила полюбившиеся песни из альбома «Горизонт событий» и хитов разных лет.

Приятным удивлением стала обновленная визуальная часть.

Многие ожидали увидеть слегка измененную старую программу одноименного шоу, однако команда «Би-2» подготовила абсолютно новый визуал и видеоарт, а наличие двух сцен позволило музыкантам активно передвигаться по площадке и общаться со зрителями.

Концерт группы начался с выступления коллектива «Сети» — сольного проекта музыканта «Би-2» Яна Николенко. После того как ребята прекрасно разогрели публику, включилось видео, упал занавес — и на сцене предстала группа «Би-2». Музыканты исполнили композицию «Ее глаза», а их силуэты накрыла черная пелена, погружая сцену во тьму. На этом визуальные спецэффекты не закончились. Так, во время песни «Ангелы» сцена полыхала огнем, а у Левы выросли крылья.

Фото: Dmitry Strots

В программе прозвучали такие любимые песни, как «Компромисс», «Последний герой», «Философский камень», «Варвара», «Мой рок-н-ролл», «Серебро», «Лайки», «Виски». Публика совершенно не хотела отпускать музыкантов, которые сыграли на бис песни «Зажигать», «Полковнику никто не пишет» и «Молитва».