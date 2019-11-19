МП «Пассажиравтотранс» вернется к автобусным перевозкам в будущем

Департамент транспорта Самары планирует привлекать МП «Пассажиравтотранс» к автобусным перевозкам после погашения долгов предприятия. Об этом представители дептранса сообщили в «Твиттере».

По словам чиновников, на погашение долгов муниципального предприятия потребуется примерно три года.

В настоящее время на муниципальных автобусных маршрутах Самары работает коммерческая организация ООО «СамараАвтоГаз», ранее занимавшаяся перевозкой на маршрутках. В апреле 2018 года между МП «Пассажиравтотранс» («ПАТ») и ООО «СамараАвтоГаз» (ООО «САГ») был заключен договор аренды транспортных средств и договор сублизинга транспортных средств, в соответствии с которым обществу было передано 134 автобуса. Департамент транспорта по итогам проведенного запроса котировок заключил муниципальный контракт на осуществление перевозок по 33 муниципальным маршрутам с ООО «САГ». Ранее эти маршруты обслуживались МП «ПАТ». Автобусы ООО «САГ» регулярно становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Последняя крупная авария произошла в октябре 2019 года, когда автобус ООО «СамараАвтоГаз» на большой скорости врезался в столб. В результате происшествия пострадали 13 человек.

Андрей Сазонов