Глава Перми поставил «четверку» за уборку дорог после ледяного дождя

В рамках пленарного заседания Пермской городской думы глава Перми Дмитрий Самойлов отчитался об уборке улиц после неблагоприятных погодных условий 4 и 11 ноября. По словам Дмитрия Самойлова, все учреждения работали без сбоев, а уровень ДТП не превысил средний. Мэрия получила прогноз о неблагоприятных условиях на 7 ноября, тогда как осадки наступили 11 ноября. При этом противогололедные материалы смывались дождем.

Дмитрий Самойлов признал, что «разбор полетов» с руководителями функциональных органов еще не проводился.

Депутаты негативно оценили качество уборки территорий, которая была организована только 6 ноября. Тем не менее, выполненным работам по проезжей части Дмитрий Самойлов поставил «твердую четверку», «тройку» за тротуары и «три с минусом» управляющим компаниям.