На вертолетной площадке в Самаре обновят освещение и покрытие

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил чиновникам и архитекторам разработать концепцию развития вертолетной площадки. В настоящее время обсуждаются разные варианты модернизации объекта. Об этом сообщил Дмитрий Азаров в Instagram по итогам встречи с главой Самары Еленой Лапушкиной на вертолетной площадке.

«Елена Владимировна рассказала о предложенных архитекторами идеях – это и прогулочные маршруты, и смотровые площадки, а также выставочные павильоны»,– говорится в сообщении.

По словам губернатора Самарской области, в первую очередь планируется благоустроить верхнюю площадку объекта, в частности, отремонтировать покрытие и обновить систему освещения.

Вертолетная площадка в поселке Управленческом является одной из достопримечательностей Самары. С нее открывается вид на Волгу и Жигулевские горы. Горожане используют ее как место для прогулок семей и молодоженов.

Георгий Портнов