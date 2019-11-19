Социальные услуги — в частные руки

Проблемы передачи социальных услуг негосударственным организациям стали темой дискуссии, прошедшей в Уфе 12 ноября. Организаторами круглого стола выступили медиахолдинг «РБК-Уфа» и Центр инноваций социальной сферы РБ.

С 2015 года государство постепенно передает ряд социальных услуг в частные руки — в первую очередь эта программа коснулась таких отраслей, как образование, здравоохранение, социальная поддержка населения. Тем не менее, нельзя сказать, что бизнес активен в этих направлениях: несмотря на свободные ниши на рынке и миллиардные бюджеты доля коммерческих организаций в отдельных сферах остается мизерной.

«В 2020 году бюджет сферы здравоохранения в республике составит 91 млрд руб, образования — 75 млрд. Деньги выделяются огромные, но люди все равно недовольны. О чем это говорит? В первую очередь о нехватке конкуренции, каждое учреждение взяло свой объем, никто никому не мешает и не подталкивает. При этом реформирование финансовой системы началось еще 20 лет назад, появились стандарты товаров, услуг, целых учреждений. В 2016 году начали выводить вспомогательные услуги учреждений — питание, охрана, химчистка и так далее — на аутсорсинг. К примеру, бюджет на питание в школах и больницах у нас сегодня — 10 млрд рублей. Деньги выделены, и бизнесу войти туда сам бог велел, организуй и корми», — считает председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания — Курултая РБ Рида Субхангулова.

Согласно плану федерального правительства, к 2022 году доля коммерческих организаций в социальной отрасли должна достичь стабильных показателей. Так, в сфере общего образования в частных школах планируется обучать 1% учащихся (сегодня эта цифра не превышает 0,2%), в области оздоровления и отдыха детей предприниматели должны занять 20%. Рынок есть, и он свободен, уверены эксперты.

«Эти показатели в основном достижимы в республике, работа ведется уже давно. Но самые рисковые на сегодняшний день задачи — это рынок дошкольного и общего образования. Те, кто там работает, сталкиваются с определенными сложностями — в первую очередь, есть проблема нехватки помещений. У нас очень мало площадей в муниципальной и государственной собственности, которые соответствуют всем требованиям, СНИПам и ГОСТам. В результате мы видим, что у нас лишь 25 частных детских учреждений имеют лицензии и еще 141 их не имеет. Необходимо рассматривать варианты выхода из тени таких учреждений. Мы для себя поставили амбициозную задачу, но будем надеяться, что перспективы развития негосударственного сектора на этих рынках у нас появятся. Еще один рынок — это психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Этот рынок развивается уже давно, но, к сожалению, не теми темпами, которыми хотелось бы. Ответственность за детей очень велика, и мы должны поддерживать предпринимателей», — считает заместитель министра экономического развития РБ Людмила Мизонова.

В сфере здравоохранения правительство также установило перечень социальных услуг для передачи в частные руки, но регионы сохраняют возможность расширения этого списка. По словам заместителя министра здравоохранения РБ Ирины Кононовой, рынок проводит четкую границу между медицинскими услугами и медицинской помощью. «Мы сталкиваемся с тем, что коммерческие структуры не очень хотят оказывать именно помощь — это довольно высокая социальная ответственность», — говорит госпожа Кононова.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова озвучила ряд проблем, связанных с передачей социальных услуг предпринимателям — отсутствие политической воли, нехватка помещений и неготовность самого негосударственного сектора играть по стандартам: «Возможно, стоит подумать и о либерализации этих стандартов — может быть, мы сами где-то лишнего закрутили. Государство обязано по конституции заботиться о населении, деньги на это запланированы, но не важно, кто будет исполнителем. Государство должно быть заказчиком и контролером качества этих услуг. Необходимо развивать и социальное предпринимательство, у этой сферы ниша на рынке будет всегда».

«Законом не прописаны льготы и преференции социальным предпринимателям, — говорит руководитель Центра инноваций социальной сферы РБ, член Общественной палаты РБ Ирина Абрамова. — Чтобы развивать некоммерческий сектор, мы должны сделать максимально комфортные условия для людей, которые готовы заниматься образованием, трудоустраивать незащищенные слои населения».

В частности организация предлагает включить в список социально незащищенных слоев населения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и имеющих детей в возрасте до семи лет. Перечень видов деятельности социальных предпринимателей необходимо дополнить физической культурой и спортом. Наконец, провести мониторинг государственного и муниципального имущества, которое может быть передано социальным предпринимателям.

Сами предприниматели, в свою очередь, видят в оказании социальных услуг большие перспективы, но признают, что такой бизнес не будет слишком прибыльным. «Мы зашли на рынок, которого нет, — рассказывает руководитель культурно-досугового центра «Сеньор» Александр Кислицын. - Я как бизнесмен понимал, что каждый третий гражданин в стране — пенсионер, это платежеспособная аудитория, эти люди накопили деньги и готовы их тратить, но тратить особо не на что. Жизнь после 50 не останавливается. Это поколение, которое хочет путешествовать, развлекаться, ходить в рестораны, театры, но досуг для пожилых людей практически отсутствует. Надо понимать, что социальный бизнес низкомаржинален. И бизнесмен должен сам понимать, что ему выгоднее — положить деньги на депозит или заниматься бизнесом. Социальный бизнес — это создание новых рабочих мест. Это огромный рынок, на котором надо искать свою нишу».